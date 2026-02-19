Handball-Bundesliga: Eisenach bleibt auswärts ohne Punkt

Im Hinspiel gab es einen 32:29-Erfolg mit sensationellem Anstrich, diesmal war gegen das Star-Ensemble aus dem Oberbergischen Kreis kein Kraut gewachsen: Der ThSV Eisenach hat am Donnerstagabend beim VfL Gummersbach eine klare Niederlage kassiert. Beim ambitionierten Traditionsverein zogen die Thüringer mit 27:35 den Kürzeren, bereits zur Halbzeit war beim Zwischenstand von 17:13 für die Hausherren eine Tendenz erkennbar. Damit bleibt es dabei, dass der ThSV als einzige Mannschaft der Handball-Bundesliga in der laufenden Saison noch keinen einzigen Auswärtspunkt gesammelt hat.