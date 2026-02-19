 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Sport
  4. Regional

  6. Eisenach bleibt auswärts ohne Punkt

Handball-Bundesliga Eisenach bleibt auswärts ohne Punkt

Beim VfL Gummersbach verlieren die Thüringer mit acht Toren Differenz. Zwei Nationalspieler führen den Favoriten zum ungefährdeten Sieg.

Handball-Bundesliga: Eisenach bleibt auswärts ohne Punkt
1
Kaum zu bremsen: Gummersbachs Nationalspieler Julian Köster. Foto: imago/Maximilian Koch

Im Hinspiel gab es einen 32:29-Erfolg mit sensationellem Anstrich, diesmal war gegen das Star-Ensemble aus dem Oberbergischen Kreis kein Kraut gewachsen: Der ThSV Eisenach hat am Donnerstagabend beim VfL Gummersbach eine klare Niederlage kassiert. Beim ambitionierten Traditionsverein zogen die Thüringer mit 27:35 den Kürzeren, bereits zur Halbzeit war beim Zwischenstand von 17:13 für die Hausherren eine Tendenz erkennbar. Damit bleibt es dabei, dass der ThSV als einzige Mannschaft der Handball-Bundesliga in der laufenden Saison noch keinen einzigen Auswärtspunkt gesammelt hat.

Nach der Werbung weiterlesen

In der Anfangsphase blieb der Außenseiter auf Schlagdistanz und schaffte es, dass der VfL fünfeinhalb Minuten kein Tor warf. Dann zog der Europapokal-Anwärter die Zügel an. Angeführt von den Nationalspielern Miro Schluroff und Julian Köster enteilten die Gummersbacher auf 14:10 (21.) und hatten das Geschehen unter Kontrolle.

Das blieb auch nach dem Seitenwechsel so. Als es nach 43 Minuten 26:19 stand, drohte den Wartburgstädtern eine deftige Abfuhr, zumal sie sich gegen die gut organisierte VfL-Abwehr und den bärenstarken Torhüter Dominik Kuzmanovic mit dem Torewerfen schwer taten. Doch an Kampfgeist mangelte es wie gewohnt nicht – und so hielten Torjäger Felix Aellen (sieben Treffer), Schlussmann Matija Spikic (zwölf Paraden) und Co. das Ergebnis im erträglichen Rahmen.

Nächster Gegner der Eisenacher ist mit dem HC Erlangen ein Team, mit dem sich die Thüringer auf Augenhöhe bewegen. Die Partie beginnt am kommenden Donnerstag um 19 Uhr in der Werner-Aßmann-Halle.