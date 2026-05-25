Am Samstagabend gegen 20.45 Uhr war dann auch rechnerisch klar, was ohnehin niemand mehr angezweifelt hatte: Der ThSV Eisenach hat in der stärksten Handball-Liga der Welt zum dritten Mal hintereinander die Klasse gehalten und wird auch in der kommenden Spielzeit gegen den SC Magdeburg, den THW Kiel oder die Füchse Berlin antreten. Dass die Wartburgstädter ihr Heimspiel gegen den TBV Lemgo Lippe tags zuvor mit 34:38 verloren hatte, spielte nur noch eine untergeordnete Rolle.