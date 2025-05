Auch der gegnerische Torwart glänzt

Ab der zehnten Minute steigerten sich die Leipziger im Angriff deutlich, spielten variabler und schneller. So setzten sie sich auf 9:5 (18. Minute) ab. Zwar nutzten die Gäste eine sechsminütige Durststrecke des SC DHfK, um sich auf 8:9 heranzutasten, in der Folge verzweifelten sie aber wieder am überragenden Saeveras, der alleine bis zur Pause 14 Paraden verzeichnete.