Am 13. Juli bittet Trainer Sebastian Hinze die Bundesliga-Handballer des ThSV Eisenach zum Trainingsauftakt für die Handball-Bundesligasaison 2026/27. Nach dem Aufstieg 2023 geht der Thüringer Traditionsklub dann in seine vierte Spielzeit im Handball-Oberhaus. Der ESV Lok Meiningen ist am Freitag, 24. Juli, Gastgeber für das erste Testspiel des ThSV, wenn um 19 Uhr in der Reinhard-Kupietz-Halle der HSC Coburg zu Gast ist. Wer also die Mannschaft des ThSV mit allen Neuzugängen zum ersten Mal in Aktion sehen will, sollte sich das nicht entgehen lassen.