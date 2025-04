Handball-Bundesliga: Das direkte Duell entscheidet

In den Playoffs gilt der Best-of-three-Modus. Heißt: Wer zweimal siegt, ist eine Runde weiter. Der THC startet am Ostersonntag in eigener Halle in die Serie, eine Woche später folgt die zweite Partie in Bensheim. Falls ein drittes Spiel nötig ist, wird es kritisch. Es wäre auf den 3. oder 4. Mai terminiert, doch zu diesem Zeitpunkt ist der THC beim Endrundenturnier der European League am Ball.