Kretzschmar: "Du schaffst eine Causa"

Der 53 Jahre alte Kretzschmar sieht aufgrund der klaren Vertragssituation des 28 Jahre alten Kreisläufers bei MT Melsungen eine Gefahr im Handballsport. "Also was kommt denn eventuell als Nächstes? Jetzt sieht Spieler X, Y, Z: Okay, wenn ich die Karte spiele, dann komme ich aus meinem Vertrag eventuell raus oder dann muss der Verein mich gehen lassen. Und eventuell gibt es Leute in der Zukunft, die das auch dann sagen oder auch von sich behaupten oder auch die Karte spielen und das Beispiel Golla als Beispiel aufrufen werden", sagte der ehemalige Weltklasse-Linksaußen. Er fügte an: "Du schaffst jetzt natürlich eine Causa, die ebenfalls gefährlich werden könnte, für alles was jetzt noch kommt."