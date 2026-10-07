Melsungen - Der ehemalige Handball-Nationalspieler Stefan Kretzschmar befürchtet im Konflikt um Nationalmannschaftskapitän Johannes Golla ein Negativ-Beispiel für die Zukunft. "Du machst natürlich für die Zukunft jetzt Tür und Tor auf für eventuelle - und das meine ich jetzt nicht despektierlich und ich möchte auch nicht die mentale Situation von Johannes Golla jetzt hier benutzen, um kritisch zu sein - für Nachahmer", sagte der ehemalige Sport-Vorstand der Füchse Berlin im Dyn-Podcast "Kretzsche & Schmiso".