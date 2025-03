In Eisenach verwandelten die Gastgeber einen 16:21-Rückstand in eine 25:24-Führung, um dann in den letzten Minuten selbst klare Torchancen – darunter drei Siebenmeter – nicht zu nutzen. "Aus dem Hinspiel haben wir einiges gutzumachen, insbesondere, was die nicht überzeugende Endphase betrifft", sagte Nowak, der sich freut, dass die Nationalspieler Marko Grgic, Simone Mengon, Matija Spikic und Aleksandro Capri unverletzt zurückgekehrt sind.