Zum Saisonauftakt reist der SCM am 29. August zum TBV Lemgo Lippe. Der ThSV Eisenach ist am 3. September um 20.00 Uhr erster Gegner in der heimischen Halle. Das zweite Ost-Duell mit dem SC DHfK Leipzig ist für den 19. Oktober, 16.00 Uhr, in der sächsischen Messestadt terminiert.