Handball, Buchvorstellung: Ein Handballleben in Ost und West

In seinem aktuell erschienen Buch „Verschlossene Tore – Mein Handballleben in Ost und West“ erzählt er seinen Weg durch den Handball: Von der Spielerzeit beim Europapokalsieger SC DHfK Leipzig, als Nationalspieler, über die Trainerstationen in Eisenach, Günzburg, Melsungen und Niestetal/Staufenberg bis zu seiner wiederholten Arbeit im Werratal. Am Sonntag gewährt er ab 17 Uhr im Saal des Breitunger Werraschlösschens persönliche Einblicke in sein vom Handball geprägtes Leben, beantwortet Fragen aus dem Publikum und signiert Ausgaben seines Buches. Am 12. Februar 2027 folgt noch ein weiterer Termin in Bad Salzungen.