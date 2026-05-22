Gislason stand im Januar vor dem Aus

Dass Gislason über die Heim-WM hinaus eine Zukunft beim DHB hat, war zu Jahresbeginn nicht abzusehen. Im Gegenteil: Nach der Niederlage in der EM-Vorrunde gegen Serbien stand der Nordeuropäer vor dem Aus und Handball-Deutschland führte eine hitzige Trainerdebatte. Experten wie die ehemaligen Nationalspieler Stefan Kretzschmar und Michael Kraus übten heftige Kritik.

Mal musste sich Gislason den Vorwurf gefallen lassen, nicht die besten Spieler aufs Parkett geschickt zu haben. Mal wurde ihm schlechtes Coaching in den Auszeiten attestiert.

Doch die DHB-Auswahl gewann das entscheidende Gruppenspiel gegen Spanien, zog in die Hauptrunde ein und holte nach Siegen gegen Portugal, Norwegen, Frankreich und Kroatien am Ende die Silbermedaille. "Eigentlich müsste ich jetzt ein bisschen austeilen", konterte Gislason deshalb nach dem Turnier.