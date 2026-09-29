Am 3. Spieltag der Oberliga Thüringen gab es für die Männermannschaft des Sonneberger Handballvereins (SHV) statt des erhofften Erfolgserlebnis den nächsten Rückschlag vor heimischer Kulisse. Beim Duell mit der Nachwuchsmannschaft des ThSV Eisenach zeigte man nur in Hälfte eins eine starke Reaktion und ging auch verdient mit einer Führung in die Pause. Im zweiten Abschnitt schlich sich wieder der Schlendrian ein, und die Konzentration war nicht mehr zu hundert Prozent vorhanden. Die Abwehr ließ zu große Lücken und eröffnete dem Gegner leichte Tore, und auch im Angriff wurde zu frühzeitig abgeschlossen und klare Chancen vergeben. So drehten die Gäste aus Eisenach das Spiel komplett und fügten dem SHV mit 28:29 (17:12) die nächste Niederlage zu.