Nach den zurückliegenden spielfreien Wochen geht es beim Sonneberger Handballverein (SHV) in dieser Woche wieder hoch her. Es steht der erste Handball-Großkampftag ins Haus – besser gesagt in der SBBS-Halle an. In der Dreifelderhalle in Sonnebergs Stadtteil Steinbach geht’s bereits in den frühen Morgenstunden los. Um 9.30 Uhr empfangen die SHV-Küken mit gleich zwei Teams die Gäste des HSC Coburg, des TS Coburg, der SG Bad Rodach und der HSG Weidhausen/Ebersdorf.