Am vergangenen Freitag begaben sich die Oberliga-Handballer der HSG Werratal auf die knapp einhundert Kilometer weite Reise zum Spitzenspiel beim HSV Apolda. Die beiden Vereine spielten über Jahre in verschiedenen Ligen, die Werrataler erinnern sich aber gern an das Thüringenpokalfinale vom Juni 2023 zurück, dass man in Apolda gewann, sowie an das Hinspiel der aktuellen Saison, bei der die HSG ebenfalls siegreich war. Der Freitagabend sollte leider einen sportlich weniger schönen Verlauf nehmen – an den Fans der HSG sollte dies aber nicht liegen. Denn einige hatten sich per Fanbus ebenfalls auf den Weg in Richtung sächsischer Landesgrenze gemacht.