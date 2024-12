Halbfinale wird schon am Donnerstag ausgelost

Die drei weiteren Teilnehmer des Final Four am 12. und 13. April nächsten Jahres in Köln werden am Donnerstag ermittelt. Den Auftakt machen die Rhein-Neckar Löwen gegen den ThSV Eisenach und der THW Kiel gegen den VfL Gummersbach (beide 19.00 Uhr/Dyn). Im Anschluss an die Partie der MT Melsungen gegen die SG Flensburg-Handewitt (20.00 Uhr/Dyn) werden die Halbfinal-Begegnungen ausgelost.