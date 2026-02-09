Das war ganz viel Handball-Kompetenz, von der am Samstag beim Handball-Actiontag der SV Sparkassenversicherung die mehr als 40 teilnehmenden jungen Handballer und Handballerinnen der Jahrgänge 2001 bis 2017 profitierten. Sie kamen aus mehreren Vereinen aus Thüringen und Hessen und trainierten unter der Leitung von Christian „Blacky“ Schwarzer, einem den Helden vom Wintermärchen 2007, als Deutschland zum bisher letzten Mal Handball-Weltmeister wurde.