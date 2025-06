Ein wenig Hoffnung hatten die verantwortlichen Trainer Manuel Müller und Kostja Zelenov, sowie der Vorstand der HSG Suhl, dass die 1. Mannschaft auch in der kommenden Saison in der Handball-Regionalliga an den Start gehen könnte. Nach dem letztem Spieltag der 2. Bundesliga am vergangenen Samstag ist nun jedoch klar, dass die Hoffnung der Realität weichen musste. Mit diesen neuen Tatsachen entschied man sich in Suhl für einen Neuanfang.