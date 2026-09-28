Handball 25 Jahre Rückstand? Frauen-Bundesliga unter Druck

DHB-Vorstandschef Schober wertet Abgänge auch als Kompliment für die in Deutschland geleistete Arbeit, betonte jedoch: "Wir wünschen uns eine starke Bundesliga, in der möglichst viele der besten deutschen Spielerinnen spielen und sichtbar sind."

Organisiert die HBL künftig die HBF?

Der DHB steht etwa einem Modell, in dem die HBF künftig durch die Männer-Liga (HBL) vermarktet wird, offen gegenüber. Auch die Frauen-Liga zeigt sich gesprächsbereit. "Wenn sich dafür ein geeigneter Weg in Zusammenarbeit mit der HBL oder weiteren Partnern findet, von dem alle profitieren können, sehen wir keinen Grund, uns solchen Entwicklungen zu verschließen", heißt es.

Die HBL reagiert zurückhaltender. "Wesentliche Schritte einer Professionalisierung müssen allerdings aus der HBF heraus getan werden. Hier sehe ich insbesondere Faktoren wie Erlöse, Gehälter und Sichtbarkeit, die die Entwicklung derzeit zu stark hemmen", sagte Pressesprecher Oliver Lücke und stellte fest: "Aktuell liegen zwischen den Profiligen der Männer und der HBF Welten."