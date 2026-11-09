Hamburger Modelleisenbahn Miniatur Wunderland öffnet mit Südamerika seine größte Welt

Viele Besucher bei Hamburgs Miniatur-Attraktion

Jährlich besuchen etwa 1,6 Millionen Menschen aus aller Welt die Modelllandschaft mit den vielen weltbekannten Sehenswürdigkeiten im Kleinformat. Auf mehreren Etagen und in mehreren Gebäuden können die verschiedensten Abschnitte angeschaut werden. Angefangen hat es mit Mitteldeutschland, Knuffingen und Österreich. Hinzu kamen Nachbildungen von Hamburg, Deutschland, Venedig, Rom und Rio de Janeiro.

"Die Karibik" für Ende 2027 in Aussicht

Die beiden Braun-Brüder bauen bereits am nächsten Projekt: der "Karibik". Auf einer Fläche von 67 Quadratmetern soll eine Miniaturvariante der tropischen Region entstehen. Direkt neben dem heute neu eröffneten "Regenwald" soll sie ihren Platz finden. Die Eröffnung wird für Ende 2027 erwartet. Erstmals soll in dieser Kulisse ein gewölbter Bildschirm zum Einsatz kommen und realistische Sonnenauf- und -untergänge darstellen können.