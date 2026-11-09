Hamburger Modelleisenbahn Miniatur Wunderland öffnet mit Südamerika seine größte Welt

Hamburg - Das Hamburger Miniatur Wunderland ist um eine riesige Welt reicher: Auf der weltgrößten Modelleisenbahnanlage ist nach fast vier Jahren Bauzeit der Südamerika-Abschnitt "Regenwald - Amazonas, Anden und Atacama" eröffnet worden. "Es ist modellbauerisch unerreicht bis jetzt, was hier entstanden ist", sagte Miniatur-Wunderland-Mitgründer Frederik Braun am Vormittag. 180.000 Arbeitsstunden seien in diesen Bauabschnitt geflossen. Es der bislang größte im Miniatur Wunderland. Die beeindruckenden Naturwelten Südamerikas werden auf 175 Quadratmetern gezeigt.