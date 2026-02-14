Hamburger Lessingtage Milo Rau macht der AfD den Theater-Prozess

Hamburg - Unter Vorsitz der ehemaligen Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin (SPD) hat in Hamburg ein fiktiver, drei Tage dauernder "Prozess gegen Deutschland" begonnen. Nach einer Idee und in der Inszenierung des Schweizer Starregisseurs Milo Rau verhandeln auf der Bühne des Thalia Theaters noch bis Sonntag Juristen und Juristinnen, normale Bürger und Prominente ohne vorgegebenes Textbuch über ein mögliches Verbot der rechtspopulistischen Partei AfD. Vor ausverkauften Zuschauerreihen sprachen am Freitagabend unter anderem Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD), die US-amerikanische Philosophin und Direktorin des Einstein Forums in Potsdam, Susan Neiman, und der Publizist Harald Martenstein.