Rundfunk NDR bekommt einen neuen Intendanten

Vorgänger bot früheren Wechsel an

Lünenborg kennt den NDR gut, er ist dort seit Jahrzehnten tätig. Seit Juli 2023 leitet er das Landesfunkhaus in Hamburg. In früheren Jahren war er auch als Journalist für den NDR tätig gewesen. Bereits während seines Volontariats habe er jeden Winkel dieses Hauses kennengelernt, sagte Lünenborg in seiner Bewerbungsrede vor den Rundfunkräten. Und betonte: "Ich kenne den NDR sehr, sehr gut." Und gerade weil er ihn so gut kenne wisse er, wie er ihn verändern könne.