Vergiftung im Türkei-Urlaub Lange Haftstrafen im Prozess um vergiftete Hamburger Familie

Istanbul - Im Prozess nach dem Tod einer vierköpfigen Familie aus Hamburg, die im Türkeiurlaub mit Insektiziden vergiftet wurde, hat das Istanbuler Gericht Caglayan vier der sechs Angeklagten schuldig gesprochen und hohe Haftstrafen verhängt. Der Betreiber des Hotels wurde zu 13 Jahren und 4 Monaten Haft verurteilt. Der Inhaber der Schädlingsbekämpfungsfirma bekam eine 18-jährige Haftstrafe, ebenso sein Sohn. Ein Mitarbeiter der Firma wurde zu 12 Jahren und 2 Monaten verurteilt. Als Grund nannte der Richter "bewusste fahrlässige Tötung". Die angeklagten Rezeptionisten wurden freigesprochen.