Im Zusammenhang mit dem Bau des Windparks am Rennsteig wird die Bundesstraße 85 auf Höhe von Rothenkirchen im Kreis Kronach zeitweise in den Nachtstunden voll gesperrt. Grund sind Arbeiten an einer Behelfsbrücke, die für den Transport der Windenergieanlagen-Komponenten benötigt wird. Im Zeitraum vom 7. Dezember bis 31. März sind hierfür maximal 15 nächtliche Vollsperrungen vorgesehen. Die Sperrungen erfolgen jeweils in der Zeit von 20 bis 6 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten ist die B85 für den Verkehr regulär befahrbar.