6,2 Millionen Euro sind in den vergangenen Monaten in den Umbau des Bahnhofs Themar geflossen; nun ist ausgerechnet die modernisierte Anlage direkt wieder beschädigt worden. Ein Auto war in die Schranke gefahren. Wie die Bundespolizei mitteilt, war am Montag ein 88-jähriger Autofahrer mit seinem weißen Wagen auf den technisch gesicherten Bahnübergang zugefahren. Und ist aus bislang ungeklärten Gründen gegen die Schranke gekracht. Dabei hob er diese regelrecht an, so ein Sprecher der Bundespolizei auf Nachfrage der Redaktion.