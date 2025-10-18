Halloween Von Geisterorten bis Mumien – Thüringens schaurige Seite

In zahlreichen Museen, Burgen und Schlössern sind dem Museumsverband Thüringen zufolge das ganze Jahr über gruselige Ausstellungsstücke Teil der Schauen. So sind etwa in der Dauerausstellung im Erfurter "Haus zum Stockfisch" nach dem Tod abgeschlagene Hände zu sehen. Diese konnten nach einem Rechtsbrauch, der seit dem 13. Jahrhundert schriftlich belegt ist, bei einer Auseinandersetzung vor Gericht als Beweisstück vorgelegt werden. Im Stadtmuseum im Franziskanerkloster in Saalfeld ist der mumifizierte "Schwurfinger" aus Daumen und Zeigefinger des "Eidbrechers Müller" aus dem 17. Jahrhundert ausgestellt.