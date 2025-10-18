Halloween Von Geisterorten bis Mumien – Thüringens schaurige Seite

Erfurt (dpa/th) - Fans von Grusel- und Schauergeschichten kommen in Thüringen nicht nur zu Halloween auf ihre Kosten. Abseits des Brauchs lassen sich im Freistaat zahlreiche Orte für Spuklegenden entdecken - und das teils sogar kostenlos. "Geister, Gespenster, weiße Frauen und der Leibhaftige können an Wegkreuzungen, Brunnen, Quellen, Höhlen, auf Burgen, aber auch in Stuben oder im Wald, an ehemaligen Gerichtsplätzen und auf Wüstungen auftauchen", fasst Juliane Stückrad von der Volkskundlichen Beratungsstelle in Hohenfelden zusammen.