München (dpa/lby) - Schreck im Treppenhaus: Hausbewohner in München haben kurz vor Halloween eine dicke vermeintliche Giftspinne entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Am Vorabend der Halloween-Nacht erspähten die Anwohner in etwa drei Metern Höhe an der Wand eine Spinnenattrappe, die auf den ersten Blick für eine echte Rotrückenspinne gehalten wurde, wie die Feuerwehr berichtet.