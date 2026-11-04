Erst klang die Geschichte einer Neunjährigen, die einen Holzspieß in ihrer Schokolade fand, wie ein wahrgewordener Albtraum für Eltern. Auch die Polizei war sich sicher: Das ist der erste Halloween-Schrecken aus Südthüringen, ein echter Fall vor der eigenen Haustür. Am Ende war die Geschichte aber vor allem eines: komplett ausgedacht. Ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, als die Ermittler tatsächlich auf echte Fälle in der Region stießen.