Die Zombie-Apokalyse ist angebrochen. Untote wälzen sich in ihren Gräbern, Skelette machen die Straßen auf dem Fahrrad und im Radlader unsicher, blutbesudelte junge Frauen wandeln mit einem Baby im Arm und irrem Blick durch die Gegend, Krankenschwestern ziehen blutigen Schleim über Totenköpfe, eine unheilvolle Mumie drischt unaufhörlich mit der Spaltaxt auf ein verunglücktes Auto ein. Zwischendrin wandeln Hunderte Schaulustige auf der Suche nach dem ultimativen Grusel-Kick. Viele könnten mit ihren furchterregenden Kostümen, Masken und geschminkten Gesichtern selbst gut Bestandteil des irren Spektakels sein, dass in der weit über die Stadt hinaus als Gruselstraße bekannten Straße des 8. März in Zella-Mehlis an Halloween abgeht.