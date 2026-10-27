Einkaufsspaß in der Suhler Innenstadt mit ganz viel Halloween-Flair verspricht die Stadtmarketing Initiative e. V. „Suhl handelt – Suhl trifft“ für Freitag, den 30. Oktober. An diesem Tag lockt vom frühen Abend bis 22 Uhr das schaurig-schöne Halloween-Shopping zum Besuch. Vom Steinweg bis zum Marktplatz, rund um den Dianabrunnen und in den beiden großen Centern kommen die Kunden und Besucher in den Genuss von attraktiven Händlerangeboten und tollen Schnäppchen. Komplettiert wird das abendliche Einkaufsspektakel von einem bunten Rahmenprogramm für die ganze Familie. Auch für Speis und Trank ist an den Imbiss- und Getränkeständen sowie in den Gaststätten und Cafés gesorgt.