Hexen, Geister, Gruselgestalten – alle haben sich am Donnerstagabend in Suhls Innenstadt getroffen. Zum traditionellen Halloween-Shopping der Stadtmarketing-Initiative verwandeln sich Ende Oktober die beiden Einkaufscenter stets in schaurig-schöne Gruselwelten. „Die Kinder haben hier richtig Spaß. Das ist super“, sagte Juliette Heyer begeistert. Eigentlich habe sie nur einen Termin in Suhl wahrnehmen und danach wieder nach Hause, nach Ostheim in der Rhön, fahren wollen. Dann fielen ihr die Plakate fürs Halloween-Shopping auf. „Ich kenne das gar nicht. So etwas gibt es bei uns nicht“, sagte sie, während sich ihre vierjährige Tochter Eva Lorena am Schminkstand in Steinweg-Center gerade in ein Regenborgen-Einhorn verwandelte. „Sie liebt es, sich schminken zu lassen“, verriet Mama Juliette. Zuvor hatten die beiden bereits im Lauterborgencenter einem Kürbis eine schön Fratze verpasst. Auch das nächste Ziel war schnell gefunden: Der geisterhafte Crêpes-Stand am Dianabrunnen.