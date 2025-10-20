Noch sind nur bunte Blüten und Blätter im Rennsteiggarten zu bestaunen, doch in wenigen Tagen verwandelt sich das Areal in eine gruselige Szenerie mit dichten Spinnweben, flackernden Fackeln, heulenden Gespenstern und anderen furchteinflößenden Gestalten. Am 31. Oktober lädt der Rennsteiggarten wieder zu seiner inzwischen schon legendären Halloweenparty ein, die im vorigen Jahr so gut besucht war, dass es dieses Mal einige Neuerungen geben wird.