Jedes Jahr entflammt die Debatte aufs Neue: Was wird am 31. Oktober eigentlich gefeiert – Halloween oder Reformationstag? Im Ilm-Kreis werben zahlreiche Plakate für Halloween-Veranstaltungen, und viele Häuser sind schaurig-schön geschmückt. Das amerikanische Halloween ist in Deutschland noch eine recht junge Tradition, die besonders bei jungen Menschen auf Begeisterung stößt. Wir haben sieben Personen nach ihrer Meinung zu Halloween gefragt. Das sind ihre Antworten: