Am 31. Oktober verwandelt sich der Club Rele in Zella-Mehlis unter dem Motto „Rave to the Grave“ in einen Ort für Fans elektronischer Musik. Dabei setzt der Club auf seine eigenen DJs und damit auf die neue Generation des Reles. „Wir freuen uns, dass sich unsere DJs an dem Abend präsentieren können“, sagt Mitgründer Falk Wünsch. Mit der Veranstaltung wolle man zeigen, wer heute hinter dem Erfolg des wiederbelebten Club Rele stehe. Musikalisch ist der Abend mit elektronischen Beats geplant. Von Groove über Bounce bis hin zu Hardtechno und Schranz ist alles dabei.