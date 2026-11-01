Verbrannte Puppen, blutverschmierte Beine einer Schaufensterpuppe und Leichen, die von der Decke hängen. Wer am Freitag die Villa Sauer in Suhl betritt, landet mitten in einer düsteren Szenerie. An den hohen Wänden flimmern Ausschnitte aus alten Horrorfilmen. Gruselige Bilder spielen mit optischen Täuschungen: Aus gewöhnlichen Gesichtern werden plötzlich Horrorgestalten, während riesige Spinnen die Wände hinauf krabbeln. Dazwischen bewegen sich Hexen, blutige Bräute und Krankenschwestern mit blutverschmierten Kitteln. Mancher trägt sogar eine Schusswunde am Kopf.