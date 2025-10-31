Furchterregend gruselig? Oder doch lieber lustig? Vorgaben gab es nicht für die Kürbisschnitzer, die sich am Donnerstagabend am Wettbewerb der Freien Bürgerinitiative (FBI) in Steinach beteiligen wollten. „Hauptsache, den Familien macht es Spaß und sie kommen, gemeinsam mit anderen Gästen, hier bei unserem Fest in froher Runde zusammen“, erklärte Alexander Heil, Vorstand des gastgebenden Vereins. Das Fest auf dem Schlosshof wolle man als regelmäßigen Bestandteil im Steinacher Veranstaltungskalender etablieren. Immer am Abend vor dem Reformationstag, immer auf dem Schlosshof unter Einbeziehung des gegenüberliegenden Parks als Ausstellungsgelände für die Kunstwerke. Für diese stellen die Organisatoren kleine LED-Teelichter bereit, sodass zu Halloween ein leuchtender Gruselpark noch einmal Steinacher und Gäste zum abendlichen Spaziergang einlädt.