Gastgeber und Gäste sind sich rückblickend einig: Es war ein gelungenes Fest am Freitagabend auf dem Steinacher Schlosshof. Mehr schnitzwillige Akteure und auch insgesamt mehr Besucher als im Vorjahr konnte die Freie Bürgerinitiative (FBI) Steinach am Vorabend von Halloween auf dem Schlosshof der Brunnenstadt begrüßen. Bereits zum dritten Mal hatten die Vereinsmitglieder um Alexander Heil zum Kürbisschnitzwettbewerb eingeladen, und bei den Steinachern scheint die Idee hervorragend anzukommen: Zu Hause wird ein Kürbis geschnitzt. Diesen bringt man dann zum Platz am Schiefermuseum, wo eine Jury die schönsten Exemplare kürt. Währenddessen kann man das gemütliche Miteinander bei Speis und Trank genießen.