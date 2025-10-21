 
Halloween in Sonneberg Gruselstimmung im Tiergarten

Der Tiergarten Sonneberg/Neufang veranstaltet wieder ihre alljährliche Halloween-Aktion. Hier das Programm.

Halloween in Sonneberg: Gruselstimmung im Tiergarten
Im letzten Jahr ging es hier auch schon gruselig zu. Foto: Carl-Heinz Zitzmann

Auch in diesem Jahr lädt der Tiergarten Sonneberg/Neufang wieder zu einer schaurig-schönen Halloween-Aktion ein.

Am Freitag, 31. Oktober. wird es ab 14 Uhr zwischen Erdmännchen und Alpakas gruselig. Für das leibliche Wohl ist gesorgt: Es gibt Glühwein, Kinderpunsch, Bratwürste, Stockbrot und Marshmallows. Mutige Besucher können ihr Glück an den „Trau-dich-Boxen“ versuchen – wer traut sich, hineinzufassen?

Beim Kürbisgewicht-Schätzen ist ein gutes Augenmaß gefragt. Die sechs besten Schätzer erhalten tolle Preise. Die Gewinner werden um 17.30 Uhr bekannt gegeben.

Für eine Extraportion Gänsehaut sorgen Gruselgeschichten im Pferdestall, und natürlich dürfen Süßigkeiten für die kleinen Besucher nicht fehlen.

Die Organisatoren freuen sich auf zahlreiche Gäste und einen stimmungsvollen Nachmittag im Tiergarten Sonneberg/Neufang.