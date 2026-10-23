Gruseln im Rennsteiggarten Oberhof? Aber ja doch, unbedingt. Seit Jahren gehört eine außergewöhnliche Wanderung am 31. Oktober durch die Anlage zu den Höhepunkten im Jahresverlauf des botanischen Gartens. In erster Linie ist die renommierte Einrichtung dafür bekannt, dass sie die Gebirgsflora aller Kontinente zeigt und niemand erst eine Weltreise unternehmen muss, um sich von dieser Pracht einen Eindruck zu verschaffen. Große Bekanntheit hat längst aber auch die Gruselwanderung erlangt, die inzwischen seit mehr als zehn Jahren immer am Vorabend vor Allerheiligen stattfindet.