Halloween in Meiningen: Betreten des Volkshauses auf eigene Gefahr

Horror-Clown, Horror-Braut und ein blutiger gelber Regenmantel. Foto: Lea Pauline Kellermann

Doch auch Nicht-Infizierte sollten sich ihres Status nicht zu sicher sein. Denn irgendwo im Volkshaus wartet M31. Mehr wird nicht verraten. Nur so viel: Im Laufe der Nacht kann sich alles verändern. Wer mit M31 in Berührung kommt, könnte das Gebäude mit einem anderen Status verlassen, als er es betreten hat.