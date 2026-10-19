Halloween in Meiningen: Betreten des Volkshauses auf eigene Gefahr

Es gibt Orte, die ihre Vergangenheit nicht loslassen. Das Volkshaus Meiningen ist so ein Ort. Über Jahrzehnte hinweg wurde dort gefeiert, getanzt und musiziert. Doch manche erzählen sich, dass nicht jede Geschichte mit dem letzten Lied endet.
Infiziert oder nicht infiziert? Bei der Halloween-Nacht im Volkshaus Meiningen entscheidet sich das vielleicht schneller, als den Gästen lieb ist.
Es gibt Orte, die ihre Vergangenheit nicht loslassen. Das Volkshaus Meiningen ist so ein Ort. Über Jahrzehnte hinweg wurde dort gefeiert, getanzt und musiziert. Doch manche erzählen sich, dass nicht jede Geschichte mit dem letzten Lied endet.
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Seit Jahren kursieren Gerüchte über die Nacht zum 1. November. Von Schritten in verlassenen Gängen. Von flackernden Lichtern, die niemand eingeschaltet hat. Von Türen, die plötzlich an Orte führen sollen, an die sie eigentlich nicht führen dürften. Und immer wieder fällt dabei derselbe Name: M31.
Niemand weiß genau, was sich dahinter verbirgt. Die einen halten es für eine Legende. Die anderen sind überzeugt, dass etwas im Volkshaus zurückgeblieben ist, das besser niemals wieder geweckt werden sollte. Am 31. Oktober könnte genau das geschehen.
Unter dem Motto „Komm nicht allein diese Nacht“ lädt die Eventschmiede Meiningen zur großen Halloween-Nacht ins Volkshaus ein. Doch wer glaubt, lediglich eine Party zu besuchen, könnte sich täuschen. Denn die Gäste werden selbst Teil der Geschichte.
Schon am Eingang fällt die erste Entscheidung: Infiziert oder Nicht-Infiziert? Wer in vollständiger Verkleidung erscheint und mindestens drei deutlich erkennbare Kostümelemente trägt, betritt das Volkshaus als Infizierter. Dafür gibt es bis 22 Uhr freien Eintritt sowie ein Freigetränk.
Doch auch Nicht-Infizierte sollten sich ihres Status nicht zu sicher sein. Denn irgendwo im Volkshaus wartet M31. Mehr wird nicht verraten. Nur so viel: Im Laufe der Nacht kann sich alles verändern. Wer mit M31 in Berührung kommt, könnte das Gebäude mit einem anderen Status verlassen, als er es betreten hat.
Zwischen Musik, Nebel, düsteren Gestalten und einer Halloween-Kulisse voller Geheimnisse zieht sich die Geschichte von M31 wie ein unsichtbarer Schatten durch die Nacht. Und während die Stunden vergehen, bleibt am Ende nur eine Frage: Wer ist noch nicht infiziert, wenn diese Nacht vorbei ist? Tickets gibt es für 15 Euro unter www. shop.ticketpay.de.