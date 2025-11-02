Gleich die Eingangstür wirkte ziemlich gruselig; wirkte es doch so, als ob jemand dringend raus wollte aus dem Haus... Aber natürlich sollten möglichst viele rein. Die Provinzkultur-Jugend hat am 1. November zu einer besonderen Halloween-Veranstaltung in die Villa Sauer eingeladen. Es hätten noch ein paar mehr Leute in das herrliche Gebäude gepasst. Aber die da waren, haben sich gut amüsiert, bei fetziger Musik bis in die Puppen getanzt, sich an der Bar mehr oder weniger gruseligen Getränken zugewandt oder kleine Hungerstiller wie Hotdogs verzehrt. Durchaus waren einige der Besucher der Einladung gefolgt, sich als Vampir, Hexe, Zombie oder nach ganz eigenen Ideen zu kostümieren. Aber auch das ist ausbaufähig.