„Glück auf“ und ab ging es. Der Gang war schmal. Die Gruppe schlängelte sich durch. Am Füllort wies Steffen Bamberger zuerst auf die heilige Barbara, die Schutzpatronin der Bergleute, hin. Vor der kleinen Statue brannte eine Kerze – früher das Zeichen, dass es unter Tage noch genügend Sauerstoff gab. Zu Halloween hatten sich ein Totenkopf und ein Kürbis neben die Heilige gesellt. Wer sich genau umschaute, entdeckte am Füllort auch andere gruselige Gestalten. Eine fette Spinne – zum Glück bewegte sie sich nicht. „Da wäre ich jetzt längst weg“, meinte eine Besucherin.