Markerschütternde Schreckensschreie gellen durch den stockdunklen Oberhofer Rennsteiggarten. Aus dem ansonsten totenstillen Wald sind dumpfe Schläge zu hören. Was war das? Die Gruppe von etwa 50 Erwachsenen und Kindern auf dem Rundweg horcht atemlos ins Dunkel. Im Schein einer Fackel ist der Schrecken auf ihren Gesichtern zu sehen. Die Menschen stolpern schnell weiter. Plötzlich jault eine Motorsäge auf. Eine blutbefleckte Mumie stürzt hinter einem Baum hervor und mit der Säge in der Hand auf die Gruppe zu. Kinder schreien, Erwachsene rennen. Die Gespenster sind los im Rennsteiggarten am Oberhofer Pfanntalskopf.