Bereits am Freitag brannte das Hexenfeuer in Schmalenbuche. Halloween war aber am Samstag und das im ganzen Landkreis. In Lichte hatten der Förderverein Max- und Moritzbahn und der Feuerwehrverein gemeinsam mit weiteren freiwilligen Mitstreitern für die Geisterbahn einen gruseligen „Schienenersatzverkehr“ auf die Beine gestellt, der bei den Gästen ebenso für Begeisterung sorgte wie das dazugehörige Fest. In Neuhaus am Rennweg gab es eine schaurige Schaumparty in der Schwimmhalle. Schaurig gefeiert wurde in Haselbach im Mehrgenerationenpark.