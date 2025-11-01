Wer am Halloweenabend vorm Jugendklub in Steinbach-Hallenberg stand, hörte laute Schreie. Mittlerweile hat sich das Horrorhaus im ehemaligen Heimatlon herumgesprochen. Vor einem Jahr war die Veranstaltung vom Jugendbeirat der Stadt um 22 Uhr beendet. Diesmal steht auch eine halbe Stunde später noch eine lange Schlange. Zwischendurch standen die Besucher bis zum Zebrastreifen auf der Hauptstraße an.