Hilpoltstein (dpa/lby) - Technisches Wissen müssen sie gehabt haben: Unbekannte haben in der Halloween-Nacht in Hilpoltstein im mittelfränkischen Landkreis Roth einen auf der Straße abgestellten Gabelstapler mit einem Universalschlüssel gestartet und in einem Wendehammer abgestellt. Wie die Polizei beichtete, stand der Stapler dann auf der eigenen Gabel mit den vorderen Rädern in der Luft mitten auf der Straße.