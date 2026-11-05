Neuburg an der Donau (dpa/lby) - Eine Achtjährige hat in Neuburg an der Donau eingeräumt, den Fund einer präparierten Halloween-Süßigkeit erfunden zu haben. Das Mädchen sei laut eigener Aussage einem Trend in sozialen Netzwerken gefolgt, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Neuburg. Eine konkrete Plattform oder einen Namen des Trends wollte er nicht nennen.



Die Beamten hatten zunächst über einen Schokoriegel berichtet, in dem ein Nagel gesteckt haben sollte. Die Eltern hätten den Gegenstand bei der Kontrolle der gesammelten Süßigkeiten vor dem Verzehr entdeckt. Die Familie war zum Süßigkeitensammeln im Stadtteil Ostend unterwegs gewesen. Daraufhin hatte die Polizei Ermittlungen aufgenommen und Eltern zur Vorsicht aufgerufen.