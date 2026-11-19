Wer hat das tote Wildschwein als Halloween-Dekoration in Bad Liebenstein zur Schau gestellt? Diese Frage ist inzwischen beantwortet. Eine Person hat die Tat eingeräumt. Gegen sie läuft nun ein Bußgeldverfahren. Das bestätigt die Pressestelle im Landratsamt am Donnerstag auf Nachfrage unserer Redaktion. Doch längst ist nicht alles geklärt. Vor allem eine Frage bleibt: Woher stammt das tote Tier und wer hat es getötet?