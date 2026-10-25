Halloween Diese Orte laden in Hessen zum Gruseln ein

Das Kloster Eberbach

Spätestens seit den Dreharbeiten zu "Der Name der Rose" ist das Kloster Eberbach weltweit bekannt. Für den 1986 veröffentlichten Film wurde das Kloster im Rheingau als Schauplatz in Szene gesetzt. Regisseur Jean-Jacques Annaud wählte die alten Klostergemäuer nicht ohne Grund als Drehort: Ein dunkler Keller, in dem Mönche jahrhundertelang ihrer Arbeit nachgingen, und verborgene Geheimgänge sind nicht nur auf der Kinoleinwand zu sehen, sondern können auch auf Führungen durch das Kloster bestaunt werden. Bei der nächsten Führung der Reihe "Geheimnisvolles Eberbach" am 30. Oktober können Besucherinnen und Besucher wieder einen Blick auf Orte werfen, die normalerweise nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sind.