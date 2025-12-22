Das Sparkassen-Hallenmasters des FC Coburg bleibt sportlich eine Domäne des Nachbardorfs: Der souveräne Bezirksliga-Spitzenreiter SC Sylvia Ebersdorf (bis Sommer 2022 trainiert vom ehemaligen Motor-Suhl-Spieler Dieter Kurth) hat auch die zweite Auflage des von den Vestekickern in der Pestalozzihalle veranstalteten Budenzaubers gewonnen und seinen Titel am Samstag (20. Dezember) erfolgreich verteidigt.
Hallenmasters in Coburg Nur der Titelverteidiger kann Suhl stoppen
Karsten Tischer 22.12.2025 - 20:08 UhrHartmut Guhling und