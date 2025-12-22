Das Sparkassen-Hallenmasters des FC Coburg bleibt sportlich eine Domäne des Nachbardorfs: Der souveräne Bezirksliga-Spitzenreiter SC Sylvia Ebersdorf (bis Sommer 2022 trainiert vom ehemaligen Motor-Suhl-Spieler Dieter Kurth) hat auch die zweite Auflage des von den Vestekickern in der Pestalozzihalle veranstalteten Budenzaubers gewonnen und seinen Titel am Samstag (20. Dezember) erfolgreich verteidigt.