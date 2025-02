Titel verteidigt: Der SV Stahl Brotterode-Trusetal ist zwischen Rhön und Rennsteig erneut die Nummer eins in der Halle. Der Hallenkreismeister des Vorjahres – damals Erster mit drei Punkten Vorsprung vor dem FC Zella-Mehlis – setzte sich bei der Endrunde am Sonntag, 2. Februar, in der Dreifelderhalle in Zella-Mehlis durch und verwies die SG Goldlauter und den FSV Schmalkalden auf die weiteren Podestplätze.