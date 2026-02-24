Erneut stand am Ende des Hallenpokalwettbewerbes der Schlossbrauerei Schwarzbach für die Männeraltersklasse 35 die SG Steinach ganz oben auf dem Podest und sicherte sich den Meistertitel. Sie konnte somit auch ihren Titel erfolgreich verteidigen – übrigens zum dritten mal in Folge (also Vierfach-Kreismeister). Bis dahin war es allerdings dieses Mal ein hartes Stück Arbeit. Die Fellbergkicker verwiesen in der Endrunde am vergangenen Sonntag in der GutsMuths-Halle in Neuhaus die Teams des SV Eintracht Heldburg und des SV Germania Judenbach auf die Plätze. Im Finale hatte sich dann Steinach und Heldburg gegenüber gestanden. Beide Teams waren nach der Vorrunde nur jeweils Zweite in ihren Staffeln gewesen. Aber beide konnten dann ihre Halbfinalbegegnung gegen den jeweiligen Sieger der anderen Vorrundengruppe mit 2:0 gewinnen.